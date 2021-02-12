«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جار استكمال فعاليات تلقي الأطقم الطبية للجرعة الأولى من اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى الذي يعمل به والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة عن الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم وتسليمه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.ومن جانبه، أوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعته دوريًا سير العمل في منظومة تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا، وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى كل الأطقم الطبية اللقاح لحمايتها من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، مؤكدا أن أعمال التطعيم وتلقي الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين، خاصة الأطقم الطبية التي تمثل الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.جدير بالذكر أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلي ذلك المواطنون.