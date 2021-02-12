مصر واليونان وقبرص: نؤكد احترام السيادة البحرية لكل دولة

أكد وزراء خارجية اليونان ومصر وقبرص الالتزام القوي بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لجميع البلدان في المنطقة.وشدد الوزراء فى بيان لهم اليوم، على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واستنكار جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية اليونانية اليوم الجمعة.ودعا البيان إلى الاحترام الكامل والمتسق لسيادة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط وفقًا للقانون الدولي.كما رحب البيان بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.وتطرق البيان إلى أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، خاصة خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.كما اعتبر البيان أن أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول، وأن جميع الاتفاقات المبرمة في انتهاك للقانون الدولي لاغية وباطلة.وحث الحكومة الليبية الجديدة على النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق.وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قد أعلن أمس الخميس، في ختام منتدى عقد في أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط، عن أن طموح اليونان هو أن تصبح جسرًا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا.