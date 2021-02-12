البحرين: قطر تستهدف بحارتنا في أرزاقهم.. وعليها الالتزام بالمعاهدات

استنكر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار عاهل البحرين للشؤون الدبلوماسية، ووزير الخارجية البحريني السابق، استمرار الاستهداف القطري للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار، مؤكدًا أنه إذا أرادت قطر المحافظة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها.وقال بن أحمد، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "مثل ما حقق مجلس التعاون الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته وأضرت بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دوله".واستعرض بن أحمد، أبرز الأزمات التي واجهها مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه في عام 1986، واجه المجلس تحديًا كبيرًا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لإتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحرك سعودي سريع لإحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل.وأضاف: "في عام 1990، وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت".وأشار وزير الخارجية البحريني الأسبق، إلى أنه في عام 1991، توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30٪ من أراضي ومياه البحرين، مضيفًا: "وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".وأوضح بن أحمد، أنه "في عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على أثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين، وكانت الحكمة السعودية سبب في احتواء الموقف وتهدئته".وأكد مستشار عاهل البحرين، أنه في هذه الأثناء وبعدها استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمرعليها من خلال دعم المعارضين والمخربين في البحرين والكويت وغيرها، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.وواصل حديثه قائلًا: "ها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أية مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار".وشدد خالد بن أحمد، في ختام حديثه، على أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر، مؤكدًا أنه إذا أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب بإتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس وتطويرها.