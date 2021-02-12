رقم خيالي.. تعرف على تكلفة بناء ديكورات مسلسل «أحمس» لعمرو يوسف

يصور النجم عمرو يوسف، هذه الفترة، أحداث مسلسله الجديد "الملك أحمس"، والذي يشارك من خلاله في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور"، أن المسلسل يتم تصويره في اللوكيشن الأساسي بمنطقة مدينة الإنتاج الإعلامي في لوكيشن معبد الكرنك، والذي تكلفت ديكوراته حوالي 20 مليون جنيه.مسلسل "الملك أحمس" بطولة النجم عمرو يوسف، والذى سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم وشملت القائمة المبدئية كلا من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر ومحمد فراج، وتواصل الشركة التعاقد مع باقي الكاست في الفترة الحالية من مصر وبعض الدول العربية.والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وهي سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى، والعمل إنتاج مشترك بين شركتي سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.