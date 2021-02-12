مصدر: تفعيل استخراج البطاقات التموينية الجديدة الأحد

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين الذين ينتظرون استخراج بطاقات تموينية جديدة لأول مرة أن يوم الأحد المقبل سيتم فتح تفعيل سيستم إصدار البطاقات التموينية الجديدة من خلال الإنتاج الحربي والجهات المعنية الأخرى، لافتا إلى أن الإصدار الفعال حاليا للبطاقات السارية وغير متوقفة وتشمل الفصل الاجتماعي وبدل التالف والفاقد والنقل بين المحافظات وإضافة الزوجة غير المقيدة.وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور» أن الفئات التي سيتم السماح لها باستخراج بطاقات تموينية جديدة تشمل فئات موظفي الدولة للجهاز الإداري للدولة وراتب شهري 1500 جنيه والفئات موظفي القطاع الخاص والعام براتب شهري 1500 جنيه وأصحاب المعاشات التأمينات بدخل شهري 1200جنيه وأما برنامج كرامة وتكافل يتم استخراج البطاقات التموينية لهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال الكشوف إلي التموين وسيتم إصدارها وتسليمها إلى التضامن لتوزيعها من خلال لجان مشكلة علي أصحابها.يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أكد في وقت سابق أنه سيتم خلال ما بين أسبوع إلى 10 أيام بعد تحديث البيانات علي البطاقات بالسماح بإصدار البطاقات التموينية الجديدة.