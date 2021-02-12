التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه مختنقا في حريق منزل بالدقي

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة مسن لقى مصرعه مختنقًا بعد اشتعال النيران داخل منزله بعقار سكني في الدقي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.و كشفت المعاينة الأولية للشقة المحترقة بعقار الدقي عن وفاة مالكها مختنقا، والبالغ من العمر 83 عاما، وتم نقل الجثة للمستشفى وباشرت النيابة التحقيقات.وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق شقة سكنية في الدقي، وتم الدفع 3 سيارات حماية مدنية، وتم التعامل مع النيران ثم منع امتدادها لباقي أجزاء العقار وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل.