روسيا: معهد «غاماليا» يطلق تقنية جديدة للتعامل السريع مع طفرات كورونا

أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "غاماليا" إطلاق تقنية جديدة من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورونا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس.وصرّح مدير المعهد الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V"، ألكسندر جينسبرج حسبما نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة إن "المعهد قد أطلق التقنية التي من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة كبيرة إذا بدأ فيروس كورونا في التغير بسرعة".كما أكد كبير المتخصصين في معهد "غاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أي من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.