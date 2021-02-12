البابا تواضروس يستطلع آراء المجمع المقدس لترشيح أساقفة جدد

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابًا لآباء المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم في الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال خطابه: «الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأحبار الأجلاء أعضاء لجنة السكرتارية، نظرًا لاحتياجات بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمه الله بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء على الأحبار الأجلاء لإبداء أى ملاحظات وخلال الفترة من الجمعة 12 فبراير وحتى غد الأحد 14 فبراير، وذلك تمهيدًا للسيامة المباركة».وضمت القائمة التى حصلت «الدستور» على نسخة منها: «تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفًا على إبراشية شرق النيل، بالإضافة إلى رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفًا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية».وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل، رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.