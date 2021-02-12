ضحية كورونا.. وفاة أخصائى تجميل فى الفيوم

توفى الدكتور محمد رضوان أخصائي تجميل في الفيوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.كان الدكتور الشاب محمد رضوان، قد تعرض لجلطة في القلب نتجت عن فيروس كورونا، واستمر لأكثر من ١٠ أيام في غيبوبة تامة وعلى جهاز التنفس الصناعي، حتى توفاه الله اليوم.