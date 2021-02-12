لقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأهالي البصلية في أسوان (صور)

التقى نائبا حزب مستقبل وطن بأسوان مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ، وعلى البدرى عضو مجلس النواب بأهالى منطقة المواساة بالبصيلية بمركز إدفو، بحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب بالمركز وأعضاء الوحدات الحزبية بالمنطقة بقيادة حسن الطيب أمين المركز، ومحمد حسين برباوى أمين التنظيم ومحمد فؤاد أمين ذوى الإعاقة، وأحمد حامد أمين المتابعة.جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.وتناول اللقاء مناقشة احتياجات الأهالى بالمنطقة وأهم المشكلات التى تعانى منها قرى البصيلية خاصة البصيلية قبلى، ضمن خطة وضعتها أمانة مركز ادفو للتواصل المجتمعي مع المواطنين من خلال الوحدات القاعدية،وحضور نواب الحزب فى المجالس التشريعية.يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".