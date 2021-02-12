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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الفرافرة يشكرون الرئيس لاختيار قراهم ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:35 م
أهالي الفرافرة
أهالي الفرافرة
محمد مهدي
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"نشاهد الآن طفرة جديدة وحديثه لم تشهدها قرى الفرافرة من قبل، طفرة تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي " الإنسان" الذي يجاهد في شتي بقاع مصر لتوفير "حياة كريمة" للمصريين جميعا.

هذا ما صرح به همام سليمان أحد سكان الفرافرة بمحالظة الوادي الجديد بعد دخول قريته ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث وجه شكره للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي لما شاهده العالم كله من تطوير وبناء في كل القطاعات في البلاد.

وأكد همام أن هذه المبادرة تنقل جميع الأهالي من التشرد والتفكك بسبب سوء المنازل الآيلة للسقوط، إلي الاستقرار في منازل مطورة ومهيئة للعيش الكريم تحت شعار حياة كريمة، مطالبا القيادة السياسية والمسؤولين بدعم هذه القرى بمراكز شباب لأطفالهم الذين يلهون وسط المنازل دون وجود مكان مخصص لهم لممارسة الرياضة.

وأضاف همام أنه يتمني توفير أطباء بصفة مستمرة بالوحدة الصحية التابع لها خاصة أن المحافظة صحراوية وتبعد المستشفيات عنها بحوالي 400 كيلومتر، كما طالب بتوفير المياه بصفه دائمة بدلا من تشغيلها لساعات قليلة يصعب علينا تخزين المياة لفترة طويلة

وأوضح همام أن الجميع يقف صفا واحد مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي أطلقها رئيس الجمهورية والمنتشرة في كل محافظات مصر لتوفير السكن والعلاج والكشف على المواطنين.

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