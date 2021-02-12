التموين: ضخ 1500 طن دواجن برازيلي قبل رمضان

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في ضخ ما يقرب نحو 1500 طن دواجن برازيلية بسعر الكيلو بـ 30 جنيها بدلا من 38 جنيها في الأسواق بفارق 8 جنيهات في الكيلو.وأشار في تصريح لـ«الدستور» إلى أن هناك أرصدة احتياطية من الدواجن تكفي لمدة 13 شهرًا بجانب التعاقدات الجديدة حاليا استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك،مؤكدا أنه يتم طرح تلك الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة وتسويق الأسماك واللحوم والدواجن.