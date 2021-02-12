حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

تقوم إدارة شئون البيئة في مركز ومدينة القنطرة شرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع القمامة والتراكمات من الأسواق والقرى والشوارع الفرعية والرئيسية والميادين العامة داخل المدينة.وقال اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إن المدينة شنت حملة اليوم الجمعة، لإزالة القمامة من منطقة سوق الأربعاء وعزبة الصحة وأمام البنك ومكتب البريد بالمدينة القديمة، وكذلك منطقة التوفيق ومساكن الشرطة بالمدينة الجديدة، وذلك في إطار رفع القمامة والتراكمات يوميًا من مختلف قرى وتجمعات المدينة بجانب متابعة شكاوي المواطنين في قطاع النظافة والعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى.فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على شن حملات يومة لرفع القمامة والمخلفات يوميًا داخل القري والمدن على مستوى المحافظة.