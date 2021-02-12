الكشف على 1550 حالة خلال قافلة طبية بقرية فى قنا

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية القلمينا بمركز الوقف، يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين في القرى والنجوع النائية لا سيما الأكثر احتياجا منها‪.‬‪ ‬أوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٥٥٠ حالة بواقع "٣٨٥ باطنة - ٣٧٩ عظام - ٢٦٩ أطفال - ٢٦٦ جلدية - ١١١ أسنان - ٥٤ جراحة - ٥٢ نساء - ٣٤ تنظيم أسرة"، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٦ حالة.وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة لا سيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٦ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.