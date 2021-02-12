التموين: دخول 20% من المربين الصغار إلى القطاع الداجني استعدادًا لرمضان

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن القطاع الداجني تصل حجم الاستثمارات التي تضخ فيه إلى 90 مليار جنيه وصناعة قائمة عليها، ويعمل بها 4 ملايين عامل ولتعزيز الأرصدة الاحتياطية للسلع.واقترح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» لأصحاب المجازر ذبح الدواجن وتعبئتها وتخزينها في ثلاجات وبيعها للمستهلك مذبوحة وجاهزة من خلال عرضها في منافذ البيع وهذا المقترح سيحافظ على سعر الدواجن في الأسواق المحلية والاستقرار وعدم انفلات الأسواق بشكل دائم ومستمر.وتابع أن نسبة 20% من المربين الصغار سيتم دخولهم إلى منظومة القطاع الداجني إلى الدورة الإنتاجية الجديدة خلال شهر مارس استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.