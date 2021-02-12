حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، لمحافظة أسيوط، حملة نظافة ببعض شوارع والمناطق بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من منطقة شارع التحكم المركزي بجوار مزلقان رياض وسور مصنع الغزل وشارع المعهد الديني وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلي ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وبمشاركة مسئولي النظافة والتجميل والإشغالات بالحي.كما تمت الاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة رافقه خلال الجولة التفقدية أيمن محروس رئيس حي شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي.وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تتم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمراكز والأحياء من قِبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير الفنية.وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الأعمال، طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، ووفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع، لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.