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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: القبض على 8 إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وكركوك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
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أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، القبض على ثمانية إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إن العمليات الاستباقية السريعة والنوعية مستمرة بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية أمنية أخرى في محافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، كما نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من مسئولي الدعم اللوجستي لعصابات داعش، فضلاً عن العثور على مستودعات سرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية.

وتابع أن عدد الموقوفين وصل إلى ثمانية إرهابيين، بينهم قياديان في هذه العصابات الإرهابية.

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