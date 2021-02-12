محافظ البحيرة يؤكد تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وأكد المحافظ استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - بدر - كفر الدوار - إيتاي البارود - حوش عيسى" عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 549 م٢.