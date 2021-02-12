عضو مجلس فرساي: صندوق رعاية المصريين بالخارج يسهم في حل أزمة نقل الجثامين

أكدت جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن صندوق رعاية المصريين بالخارج يسهم في حل أزمات كبيرة خاصة في حل العديد من المشكلات المتعلقة بحفظ كرامة المصريين، كمشكلة نقل الجثامين وعودتها الى أرض الوطن دون أي عوائق أو تعطيل على سبيل المثال.وأضافت "جادو" في تصريح لـ"الدستور" أن هناك حالات كثيرة تتعرض لمشكلات كبرى منها على سبيل المثال أزمة العالقين وخاصة الطلاب الذين واجهوا صعوبات كثيرة في جائحة كورونا ولكن بجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج استطاعوا العودة إلى البلاد.وأوضحت أن الصندوق يقوم على حفظ مدخرات المصريين ويسهم في حل في العديد من القضايا التي تواجهم في حال ما تعرض أي مصري في الخارج لازمه.وأشارت عضو مجلس مدينة فرساي إلى أن وزارة الهجره كرست جهودها في الفترة الأخيرة لتخصيص صندوق يرعى مصالح المصريين بالخارج وتفعيل المبادرات التي تم طرحها في المؤتمر الاول للكيانات المصرية بالخارج، مشيرة إلى أنه كان من أبرز أهداف المؤتمر أن يكون هناك صندوق يرعي مصالح المصريين بالخارج.