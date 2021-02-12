وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب على المسرح الكبير

بروفات مكثفة يقوم بها عازف الجيتار وحيد ممدوح من أجل الحفل التي يعود بها للمسرح الكبير مرة أخرى بعد فترة من التوقف، حيث يشارك في الاحتفالات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية بعيد الحب على المسرح الكبير، حيث يقدم الليلة الجمعة فاصلا كاملا كصوليست جيتار مع المايسترو د. محمد الموجي، وتشاركه في الحفل النجمة العربية جنات.وسيقدم وحيد خلال الحفل توزيعات موسيقية جديدة لأغنتين من أغاني النجمة الكبيرة شادية وهي "علي عش الحب"، والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ 13، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قوره والحان منير مراد أيضا وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959.كما يقدم وحيد التوزيع الموسيقي لواحدة من أغاني الأخوين رحباني، وهي «نسم علينا الهوى»، والتي قدمتها السيدة فيروز عام 1967، كما يختتم الحفلة بتوزيع موسيقي جديد لأغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفي، وتوزيع نادر حمدي، وكلمات نور عبدالله، وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017، وأكد وحيد علي سعادته علي المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الأوبرا في هذا التوقيت الصعب، بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنه اعتبرها رسالة حب تقدمها الأوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقي اللغة الأكثر انتشارًا في العالم.