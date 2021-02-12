آليات تعامل مجلس الشيوخ مع الحكومة وفقًا للائحة

يناقش مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وفيما يتعلق بنظام تعامل مجلس الشيوخ مع مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حددت اللائحة لهم حق حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة.ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.ويجوز لكل لجنة أن تدعوعن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة منموضوعات.كما ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.