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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد تعثر 10سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والتي تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل، بطاقة انتاجية 82 ألف م3 يوم وبتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه، وقرض إسباني، بتكلفة 9،3 مليون يورو.

وجاءت جولة المحافظ للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات.

وشملت الجولة تفقد مراحل المشروع التي تقوم على المعالجة البيولوجية وتفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية، ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة.

ووجه المحافظ مسئولي الشركة المنفذة بسرعة تذليل كافة العقبات والانتهاء من التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع خلال الفترة القادمة، بعد تعطل عن التشغيل دام أكثر من عشر سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التي تم تلافيها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع معلنًا بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي ستتولى تشغيل المشروع.

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