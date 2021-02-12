رئيس المعارضة التركية يتلقى لقاح كورونا

أخذ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، بناء على دعوة من وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما.ونشر موقع جمهورييت التركي صورة لزعيم المعارضة أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تلقي رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن وزارة الصحة التركية بدأت بتطبيق الجرعات الأولى للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 - 74 عاما، تماشيا مع تعليمات التطعيم للفئات المعرضة للخطر، وعليه فإن كليتشدار الذي يبلغ من العمر 72 عاما، كان ينتظر في صفوف المواطنين قائلا "سأنتظر دوري".