مفوضية السفر الأوروبية تتوقع استئناف حركة السفر الربيع المقبل

توقعت مفوضية السفر الأوروبية التابعة للامم المتحدة استئناف السفر البطيء يمكن توقعه في الربيع القادم عبر أوروبا مع عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية الجديدة خلال صيف وخريف عام 2021. خلال الفترة القادمة سوف يتعافى السفر تدريجيا مع عادات وتطلعات جديدة للمستهلكين، مما يتطلب تكيفا قويا واستجابات رشيقة من قطاع السياحة. يجب أن يصبح ضمان فرص السفر الآمن أولوية للوجهات السياحية حيث من المرجح أن يسافر المسافرون المحتملون ببطء أكثر وأقرب إلى الوطن وإلى وجهات أقل شهرة.واكدت المفوضية اليوم انه مع دخول جائحة COVID-19 عامها الثاني، يستمر تأثيرها الواسع وبشكل كبير على الوجهات الأوروبية واقتصاد السياحة الأوسع. يستمر الإصدار الأخير من التقرير الفصلي "اتجاهات وآفاق السياحة الأوروبية" الصادر عن لجنة السفر الأوروبية (ETC) في مراقبة تأثير COVID-19 على القطاع ويفحص كيفية تعيين نشاط السفر للعودة في عام 2021 وسط الموجة الحالية من العدوى والبدء البطيء في برامج التطعيم.لتوضيح الانهيار المدمر للسياحة في عام 2020، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين إلى أوروبا بنسبة -70% في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وعلى الرغم من تحديات التوزيع التي ظهرت بالاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، فإن نشر اللقاحات في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أنظمة الاختبار والتعقب توفر بعض الأمل في تخفيف قيود السفر في عام 2021. ومع ذلك، فإن العودة إلى أنماط الطلب على السفر الدولي النموذجية ستكون تدريجية مع توقع عودة مستويات عام 2019 بحلول عام 2023.وأكدت الدكتور سعيد البطوطي عضو "مفوضية السفر الأوروبية" ان عام 2020 شهدت جميع الوجهات الأوروبية نسب انخفاض قياسية في عدد الوافدين تراوحت بين -51% و-85%، حيث سجلت واحدة من كل 3 وجهات انخفاضا يتراوح بين -70% إلى -79%. عند التعمق في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية، كانت النتائج أكثر وضوحا حيث سجلت الجبل الأسود انخفاضا بنسبة -85% وقبرص بنسبة -84% ورومانيا بنسبة -83%. في إسبانيا وحيث تمثل السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، شهدت السياحة الإسبانية خسارة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين من أسواقها الرئيسية (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا) بنسبة انخفاض حوالي -77%.وبحسب تقارير المفوضية سجلت النمسا أقل نسبة انخفاض في أعداد السائحين الوافدين على المستوى الأوروبي حيث كانت -53% حيث سمح الاعتماد الأكبر على الرحلات قصيرة المدى للبلاد بالاستفادة من بعض الرحلات في عام 2020. ومع ذلك فإن الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى فرض النمسا حظرا شاملا على السياحة في بداية عام 2021.مشيرا الي ان صناعة الضيافة كانت واحدة من أكثر القطاعات تضررا، حيث أدى انخفاض الطلب إلى استمرار إغلاق العديد من الفنادق معظم عام 2020، مسجلًا انخفاضا بنسبة -54% في مستويات الإشغال. وبالرغم من أن التخفيف الأسرع للقيود المفروضة على السفر الداخلي والطلب القوي من السكان على السفر محليا قد أدى إلى توفير بعض الدعم لتلك الفنادق التي ظلت مفتوحة، ومع ذلك أدت الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا إلى توقف حركة السفر.