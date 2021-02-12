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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب لسيدات جنوب سيناء على أساسيات الباترون بالطور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:18 م
تدريب سيدات جنوب
تدريب سيدات جنوب سيناء
مصطفى دياب
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نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، دورة تدريبية بمدينة الطور، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات الباترون، بمشغل التدريب بمدينة الطور.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 11 سيدة وفتاة من مختلف الفئات" ربات منزل، حضر، بدويات"، لمدة أسبوعين.

وأوضحت منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى تدريب السيدات والفتيات على كيفية نقل الباترون، ووضعه على القماش وقصه ثم تفصيله وتشطيبه بصورة جيدة.

وأكدت أن وحدة المرأة حريصة على تدريب السيدات على كافة المهن وإعدادهم لإقامة المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل لهم، وتحويل المرأة السيناوية إلى سيدة منتجة لتساهم في تحسين الدخل الأسري.

وأوضحت أن وحدة المرأة قامت منذ فترة قصيرة بتنظيم دورة تدريبية مجانية منحة من إحدى الشركات، والتي قامت بتوفير 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، وتوفير مدرب ومدربة، جرى منح خصم يصل إلي 50 ٪ على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.

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