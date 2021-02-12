«هوبكنز»: إجمالى حالات الإصابات بكورونا 107 ملايين و848 ألفًا و144 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 107 ملايين و848 ألفًا و144 حالة.وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 2 مليون و370 ألفًا و280 حالة.