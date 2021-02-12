لمخالفة قرار الدولة.. محلية أسوان تغلق قاعة أفراح (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية، حملة مرور على المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق ومخالفة للقرار.وجاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.وأسفرت جهود الحملة المرورية عن غلق أحد قاعات الأفراح المخالفة للقرار والتنبيه المشدد على المخالفين، وذلك بحضور محمود بهاء نائب رئيس المدينه، واشرف عنتر رئيس حي جنوب، وأشرف جلال نائب رئيس الحي والعاملين بحي جنوب، ومعاونة شرطة المرافق المقدم أسامة ريحان شرطة المرافق بأسوان.