ضبط 23 كيلو بانجو بحوزة 9 عاطلين في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 9 أشخاص، خلال حملة اليوم الجمعة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 9 أشخاص، وبحوزتهم 6 سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (23.550) كيلو جرام، و(700) جرام حشيش وعدد (2) سلاح أبيض.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.