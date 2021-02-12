رفع 400 طن من مخلفات التطهير وتراكمات القمامة بالمنصورة

تابع عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، صباح اليوم الجمعة، بحضور مسئولي الوحدة المحلية بسلامون، أعمال رفع مخلفات الهدم وتراكمات القمامة من طريق الدنابيق ميت مزاح ورفع 400 طن من مخلفات الردم وتطهير الترع على جانبي الطريق لتيسير حركة السير وتوسعة الطريق في إطار حملة لتجميل القرى ومداخلها.وأكد "سعد" أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة لتجميل شوارع القرى ومداخلها ومنع أية تجمعات للقمامة أو المخلفات وأنه سيتم توقيع أقصى جزاء للمخالفين.وأوضح أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتوفير كل مطالبهم.وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.