تسرب غاز يحصد أرواح 4 من أسرة واحدة فى أسيوط

فقد 4 أشخاص من أسرة واحدة حياتهم متأثرين باختناقهم بالغاز داخل شقتهم بحي غرب مدينة أسيوط، حيث تبين من التحريات أن الوفاة ناتجة عن تسرب غاز، وتم نقل الجثث إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرير محضر بالواقعة، وطالبت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات الدفن.وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوفاة 4 أشخاص داخل شقتهم بحي غرب مدينة أسيوط، وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف والأدلة الجنائية لمسكن المتوفين، وجرت معاينة مبدئية للجثث، وتبين عدم وجود إصابات، وقررت النيابة العامة تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.