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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدلتا للسكر» تفتتح موسم تشغيل 2021 واستلام البنجر من المزارعين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، في بيان لها بدء موسم استقبال بنجر السكر من المزارعين برعاية الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمديرين العموم والعاملين بالمصانع.

وتم افتتاح موسم تشغيل 2021 واستلام البنجر من المزارعين بطريقه آليه ومميكنة تحقيقا للاحتياطات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع سياسة الدولة في الرقمنة، واستخدام أحدث الأساليب التقنية (الباركود - التشغيل الالي لعمليات الإنتاج ) والتزاما بمعايير سلامه وجوده الغذاء.

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، قد أكد أن سعر توريد البنجر من المزارعين يتراوح ما بين 710جنيه إلى 740جنيه للطن الموسم الحالي، وذلك حسب جودته مقارنة بـ 650جنيه الموسم الماضي.

وقال "أبو اليزيد"، خلال جولة تفقدية لعدد محدود من مندوبي الإعلام بوزارة التموين من بينهم جريدة "الدستور"، ومسؤولي وزارة التموين بمصنع الشركة في محافظة كفر الشيخ، أنه يتم متابعة عمليات توريد البنجر من المزارعين مع بداية موسم العام الجاري في الأراضي الزراعية.

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