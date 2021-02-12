ليبيا تعلن تسجيل 520 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي حالات إلى 126 ألفا و881 حالة.وذكر المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية أنه تم تسجيل شفاء 828 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 109 آلاف و262 متعافيا، فيما سجلت وفاة 5 حالات ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2014 حالة.