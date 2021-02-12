رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كنزة الدب والكارديجان.. أزياء مٌلهمة لأطفال العائلة الملكية (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:49 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
طباعة

تزدهر عمليات بيع وشراء الأزياء عند كل مرة يظهر فيها الأطفال الملكيون تمامًا مثل والديهم المشهورين- سواء كانت البطانية الناعمة الخاصة بابن دوقة ساسكس آرتشي أو السترة التي اختارتها دوقة كامبريدج للأمير لويس.

ووفقًا للتقاليد، يتم تصوير العديد من الأطفال الملكيين في لقطاتهم الأولى مجمعة في غطاء لطيف وقماط- وهناك الكثير من الصور الجميلة لكيت والأمير وليام وهم يقدمون أطفالهم الثلاثة إلى العالم خارج جناح ليندو في لندن.

إذا كنت تحب المظهر الملكي، فهناك الكثير من الملابس التي يمكن أن تستلهمها الأمهات لأطفالهن الصغار من خلال صور الأطفال الملكيين.. وهذه جولة حول أجمل ملابس الأطفال.
كنزة الدب والكارديجان..
بطانية الأطفال الملكية التقليدية
اختارت كل من كيت ميدلتون وميجان ماركل تقميط طفليهما بشال من شركة GH Hurt في أول ظهور لهما، وهذه العلامة التجارية الشهيرة لها شبيهاتها الكثير في كل مكان في العالم.
كنزة الدب والكارديجان..
بطانية الطفل للأمير جورج الملكي
عند مغادرة جناح ليندو، قام الأمير ويليام وكيت بلفّ الأمير جورج الصغير في بطانية مطبوع عليها صورة بطة- مما تسبب في اندفاع المعجبين لشراء منتجات مماثلة.
كنزة الدب والكارديجان..
معطف آذان الكلب لآرشي هاريسون
تم تصوير ابن الأمير هاري وميجان في هذه اللقطة الرائعة حيث شارك الزوجان بعض صور ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2019. كان معطف آرتشي الجميل من بودن، وظهر آذان كلاب رائعة على غطاء المحرك.
كنزة الدب والكارديجان..
كنزة الدب الرائعة لآرشي
ارتدى آرشي سترة دب قطبية رائعة من Boden في عيد الميلاد لعام 2019 الخاصة بالعائلة. من العلامة التجارية La Redoute.
كنزة الدب والكارديجان..
كارديجان الأميرة شارلوت
ارتدت الأميرة الصغيرة سترات كارديجان بألوان الباستيل في صورها المبكرة.
كنزة الدب والكارديجان..
بذلة الأميرة شارلوت
توجهت عائلة كامبردج إلى جبال الألب الفرنسية في مارس 2016 عندما كانت الأميرة شارلوت تبلغ من العمر عشرة أشهر – وفي لقطة رائعة كانت ترتدي بدلة ثلجية مبطنة من علامة جون لويس.
كنزة الدب والكارديجان.. أزياء مٌلهمة لأطفال العائلة الملكية (صور)
كنزة الدب والكارديجان.. أزياء مٌلهمة لأطفال العائلة الملكية (صور)

موضوعات متعلقة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

شاهد.. لحظة نزول الزيت من صورة العذراء بإحدى كنائس بورسعيد

الصور

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

الأكثر قراءة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم