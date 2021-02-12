كنزة الدب والكارديجان.. أزياء مٌلهمة لأطفال العائلة الملكية (صور)



تزدهر عمليات بيع وشراء الأزياء عند كل مرة يظهر فيها الأطفال الملكيون تمامًا مثل والديهم المشهورين- سواء كانت البطانية الناعمة الخاصة بابن دوقة ساسكس آرتشي أو السترة التي اختارتها دوقة كامبريدج للأمير لويس.



ووفقًا للتقاليد، يتم تصوير العديد من الأطفال الملكيين في لقطاتهم الأولى مجمعة في غطاء لطيف وقماط- وهناك الكثير من الصور الجميلة لكيت والأمير وليام وهم يقدمون أطفالهم الثلاثة إلى العالم خارج جناح ليندو في لندن.



إذا كنت تحب المظهر الملكي، فهناك الكثير من الملابس التي يمكن أن تستلهمها الأمهات لأطفالهن الصغار من خلال صور الأطفال الملكيين.. وهذه جولة حول أجمل ملابس الأطفال.

تزدهر عمليات بيع وشراء الأزياء عند كل مرة يظهر فيها الأطفال الملكيون تمامًا مثل والديهم المشهورين- سواء كانت البطانية الناعمة الخاصة بابن دوقة ساسكس آرتشي أو السترة التي اختارتها دوقة كامبريدج للأمير لويس.ووفقًا للتقاليد، يتم تصوير العديد من الأطفال الملكيين في لقطاتهم الأولى مجمعة في غطاء لطيف وقماط- وهناك الكثير من الصور الجميلة لكيت والأمير وليام وهم يقدمون أطفالهم الثلاثة إلى العالم خارج جناح ليندو في لندن.إذا كنت تحب المظهر الملكي، فهناك الكثير من الملابس التي يمكن أن تستلهمها الأمهات لأطفالهن الصغار من خلال صور الأطفال الملكيين.. وهذه جولة حول أجمل ملابس الأطفال.

بطانية الأطفال الملكية التقليدية

اختارت كل من كيت ميدلتون وميجان ماركل تقميط طفليهما بشال من شركة GH Hurt في أول ظهور لهما، وهذه العلامة التجارية الشهيرة لها شبيهاتها الكثير في كل مكان في العالم.

بطانية الطفل للأمير جورج الملكي

عند مغادرة جناح ليندو، قام الأمير ويليام وكيت بلفّ الأمير جورج الصغير في بطانية مطبوع عليها صورة بطة- مما تسبب في اندفاع المعجبين لشراء منتجات مماثلة.

معطف آذان الكلب لآرشي هاريسون

تم تصوير ابن الأمير هاري وميجان في هذه اللقطة الرائعة حيث شارك الزوجان بعض صور ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2019. كان معطف آرتشي الجميل من بودن، وظهر آذان كلاب رائعة على غطاء المحرك.

كنزة الدب الرائعة لآرشي

ارتدى آرشي سترة دب قطبية رائعة من Boden في عيد الميلاد لعام 2019 الخاصة بالعائلة. من العلامة التجارية La Redoute.

كارديجان الأميرة شارلوت

ارتدت الأميرة الصغيرة سترات كارديجان بألوان الباستيل في صورها المبكرة.