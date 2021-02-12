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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الضيف أحمد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:35 م
الضيف أحمد
الضيف أحمد
نوران إمام
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رغم مشواره الفني يالقصير إلا أنه استطاع أن يترك بصمة في عالم السينما والمسرح المصري، يوافق اليوم 12 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الضيف أحمد الـ 82، والذى توفى فى سن صغير حيث لم يتجاوز 36 عامًا، لكنه نجح فى ترك علامة مميزة فى تاريخ السينما والمسرح المصرى بخفة ظله وتلقائيته التى ظهرت فى الأعمال التى قدمتها خلال مشواره القصير، وفي ذكرى ميلاده نرصد المحطات في حياته.

-بدايته في عالم الفن
ولد الضيف أحمد فى مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية يوم 12 ديسمبر عام 1936، واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، بعد حصوله على الثانوية العامة ظهرت مواهبه التمثيلية ثم التحق بفرقة "ساعة لقلبك" وفرق "شباب الجامعة" بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وفى عام 1960 حصل على ليسانس الآداب فى الفلسفة والاجتماع.

-انطلاقه من"انا وهو وهي"
نجح الضيف أحمد في حصد أكثر من ميدالية ذهبية فى مسابقات كأس الجامعات المصرية كممثل ومخرج لعدد من روائع المسرح العالمى، منها مسرحيات "شترتون، ألفريد يغنى، جون دورك مالنا، الغربان والإخوة كرامازوف"، الذى تعرف من خلالها على الفنان فؤاد المهندس أثناء تقديمها على مسرح الجامعة، واشترك معه فى تمثيل أولى مسرحياته "أنا وهو وهى".

-ثلاثي أضواء المسرح
"ثلاثي أضواء المسرح" والتي ُشكلت على يد الضيف أحمد مع النجم سمير غانم والنجم جورج سيدهم، التى قدمت عددا كبيرا من الاسكتشات الناجحة فى السينما المصرية، وللنجم الراحل الضيف أحمد إطلالة مميزة على الشاشة وكاريزما خاصة، فرغم أن ملامحه لم تكن وسيمة ولا ينطبق عليه مقاييس نجوم السينما، لكنه حجز لنفسه مكانة خاصة فى قلوب المشاهد، ظلت حتى الآن رغم سنوات طويلة على رحيله.

-توفى وهو في الـ36 من عمره
شارك الضيف أحمد فى عددٍ من الأفلام الناجحة، منها القاهرة في الليل، آخر شقاوة، المشاغبون، 30 يوم فى السجن، المجانين الثلاثة، عروس النيل، شاطئ المرح، فرقة المرح، هاربات من الحب ونشال رغم أنفه. تزوج الضيف أحمد، من خارج الوسط الفنى وله ابنة واحدة، توفى فى 6 أبريل 1970 عن عمر 34 عاما، نتيجة أزمة قلبية، وخلال هذه المدة القصيرة من حياته لكنه استطاع ترك بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية والمسرح.

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