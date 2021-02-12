ضبط 8.5 طن لحوما وكبدة فاسدة في القليوبية

قامت مباحث التموين بمديرية الأمن بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر ومصانع الأغذية بنطاق المحافظة، للتأكد من جودة السلع المعروضة لجمهور المستهلكين، حفاظا عليهم من ضعاف النفوس وهادفي الربح السريع، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.و تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر لضبط كميات الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة جمهور المستهلكين.وتمكنت الحملة من ضبط 8.5 طن مفروم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.