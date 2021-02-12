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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هاشتاج ادعم مروان محسن يتصدر تويتر في مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:51 م
مروان محسن
مروان محسن
سمر عبدالله
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بعد فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على نظيره نادي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2، ظهر مروان محسن في مشهد مؤلم، ففي أثناء احتفال لاعبي بالميراس البرازيلي بالفوز، سقط مروان محسن على الأرض بعد أن أهدر ضربة ترجيح، ليتصدر هاشتاج "ادعم مروان محسن"، تريند موقع التدوينات الصغيرة تويتر.

ادعم مروان محسن يتصدر تويتر

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورًا لمروان محسن يظهر فيها اللاعب منحني الرأس في أرضية الملعب بعد تصدي الشناوي لضربة الجزاء وفوز الأهلي بالمركز الثالث، في مشهد يوضح حزنه وتأثره لعدم استطاعته الفوز، حيث صاحب هذه الصور كلمات لدعم مروان محسن، والإشادة بالنادي الأهلي رغم خسارته.

صورة بكاء مروان محسن 

نشرت رانا السيد صورة مروان محسن وهو يبكي وكتبت عليها "فقط الحظ السيء"، مصحوبة بهاشتاج "ادعم مروان محسن"، بينما نشرت زينة قائلة: "احنا بنحبك.. بنحب النادي الأهلي.. أرجوك لا تبكي"، فيما نشرت سما محمد "لا تستسلم يا مروان.. انهض.. لا تيأس.. نحن نحبك ونحب نادينا العريق، ارجوك انهض"، فيما قال محمد وهبة: "الصورة دي وجعتلي قلبي.. الحظ السيء لما يقرر يخيب آمالك بتكون دي النتيجة.. متيأسش يا مروان احنا بنحبك".

التفاعل مع وسم ادعم مروان محسن

وقال محمد كافي، "فخورين بك يا مروان محسن .. الحظ السعيد سيكون معك المرة المقبلة.. حققتم فوزا عظيما لا تيأس ولا تحزن هي إرادة الله"، فيما قال مصطفى القاضي: "غمض عينيك وقول يارب وابدأ من جديد مفيش حاجة مستحيلة المهم انك متياسش.. بنحبك يا مروان"، فيما قالت آيات أحمد "اكتر صورة وجعت قلبي وضايقتني جدا صورته وهو ساقط في الارض بيبكي.. يا مروان متياسش هترجع لمستواك قريب.. انت بس قول يا رب ومستواك هيتحسن".

وكتب محمد علاء: "لو سمحتم يا ريت نخف نقد لمروان وندعمه ونقف فى ضهره الصورة فعلًا قاسية جدااااااااا معاك وفى ضهرك يا مروان"، فيما كتب أحمد شاكر: "رغم الفوز كله جري يحتفل الا هو..مروان محتاج دعم نفسي🥺”صعب عليا اوي بجد والله وكل اللي هوا فيه ده بسبب الضغوط والهجوم اللي اتعرض ليهم الفتره اللي فاتت وهوا لاعب كويس وليه مكانته لكن ده سوء حظ مش اكتر وهيرجع بدعمنا احسن من الاول كمان".

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