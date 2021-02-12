ألمانيا تبدي قلقها من استعداد روسيا لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ردت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسيسيرجي لافروف وقال فيها إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة ووصفت هذه التصريحات بأنها "مثيرة للقلق".‬وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطا جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني الأمر الذي أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.