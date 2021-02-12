صبحي وشوشة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش.ألقى الخطبة الشيخ أيمن جعفر وتناول خلالها حديث القرآن الكريم عن الصدق.وكان وزير الشباب والرياضة استهل ثانى أيام زيارته لمدينة العريش بوضع حجر أساس ملاعب استاد العريش الجديدة، واطلاق إشارة بدء دورى الأحياء والأندية بصالة العريش المغطاة وحضور أنشطة رياضية وفنية منوعة قدمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.