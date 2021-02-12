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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب» تطالب شركات المرحلة 2 بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:04 م
رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
راندا التوني
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- منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم على ثلاث مراحل حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح فى 15112020، ولفت رئيس مصلحة الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي إلى سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم.

وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية، أو تسجيل شكوي أو تقديم مقترحات، وتعمل المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.

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