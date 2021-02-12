بيع «ذرة عويجة» للمواطنين على أنها أرز في بورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية، ومن ضبط ما يلى كيمات من أجولة خاصة بالأرز بداخلها "ذرة عويجة ويباع للمواطنين على أنه أرز مخالفًا للقانون 281 سنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.أثناء متابعة الحملة مهام عملها بالمرور على المحال التجارية لتنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2021 الخاص بالأوكازيون تم تحرير 5 محاضر لمحالة تجارية مخالفة للقانون رقم 100 سنة 1957 الخاص بالبيع التجارية والاوكازيون لقيام هذه المحال بعمل اوكازيون بدون تصريح بدائرة حي العرب.هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.