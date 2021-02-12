الأحد.. «قوى عاملة البرلمان» تناقش أزمة عمال التشجير بحضور 3 وزراء

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا، الأحد المقبل، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حساب الصناديق والمؤقتين.ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزراء الزراعة والمالية والتنمية المحلية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة الحد الأدنى للأجور لتلك العمالة وتغيير الشكل التعاقدي لتثبيتهم.كما ستعقد اللجنة اجتماعين، لمناقشة تلك الإشكالية، من أجل العمل على حلها والوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشكلة العمالة المؤقتة.​