رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي



رقم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

-وهناك طريقة أخري للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي أتاحتها وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين الراغبون في الحصول على شقق للإسكان وهي إرسال رسالة نصية من خلال الهاتف المحمول بالرقم القومي على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188.



_ويوجد طريقة ثالثة للاستعلام عبر الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وكتابة المعلومات المطلوبة.



خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ويذكر أن موقع صندوق الإسكان الإجتماعي الإلكترونى يوفر عدد من الخدمات الاخري مثل الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.



- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.



- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.



- تقديم طلب الحصول علي وحدة سكنية.



_عرض أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي.



-ويعرض أيضا إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





- ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي يرغب في الإستعلام عن حصوله على وحدة سكنية ويتبع ذلك إدخال كلمة كلمة السر.- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.