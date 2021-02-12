رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي
الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:42 م
اسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رقم ورابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي العاشر الإعلان العاشر بالرقم القومي حيث أتاحت الدولة التقديم مره أخري للحصول علي شقق الإسكان الإجتماعي لمن هم منخفضي الدخل من المواطنين المصريين من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
ويعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
شقق صندوق الإسكان الإجتماعيوذلك إمتثالا لقانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب هو القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، وبموجب هذا القانون وبدعم من التمويل العقاري يتم توفير شقق بأسعار في متناول محدوي الدخل وبفترات سماح للدفع تلائم ظروفهم.
ويعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
_ الخطوة الأولى هي القيام بتسجيل الدخول إلى الرابط من هنا.
- ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي يرغب في الإستعلام عن حصوله على وحدة سكنية ويتبع ذلك إدخال كلمة كلمة السر.
- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.
- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.
_عرض أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي.
-ويعرض أيضا إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.
- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.
رقم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر
-وهناك طريقة أخري للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي أتاحتها وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين الراغبون في الحصول على شقق للإسكان وهي إرسال رسالة نصية من خلال الهاتف المحمول بالرقم القومي على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188.
_ويوجد طريقة ثالثة للاستعلام عبر الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وكتابة المعلومات المطلوبة.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب الحصول علي وحدة سكنية.
_ويوجد طريقة ثالثة للاستعلام عبر الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وكتابة المعلومات المطلوبة.
خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعيويذكر أن موقع صندوق الإسكان الإجتماعي الإلكترونى يوفر عدد من الخدمات الاخري مثل الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب الحصول علي وحدة سكنية.
_عرض أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي.
-ويعرض أيضا إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.