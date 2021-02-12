مصدر: بدء صرف نقاط الخبز للبدالين التموينين اليوم

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف فروق نقاط الخبز صباح اليوم الجمعة، لبقالي التموين عبر فروع ماكينات بنك مصر، بعد أن قدم عدد من البقالين تساؤلهم لتأخر النقاط هذا الشهر.ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.