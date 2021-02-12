المفتي ووزير الأوقاف يشاركان فى العيد القومى للدقهلية (صور)

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية صلاة الجمعة بمسجد النصر بمدينة المنصورة احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية.جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.والقى وزير الاوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين"وأكدت الخطبة الموحدة أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة، والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه، وتسهم في بناء المجتمعات الراقية، ومنها: خلق الصدق الذي جاء في القرآن الكريم في مواضع التشريف، والتكريم، والإجلال، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه.ومن جهته، أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه على انه بالتزامن مع العيد القومى للدقهلية تم افتتاح ٧ مساجد بنطاق المحافظة.وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الى دور الوزارة فى تعمير بيوت الله، مؤكدا على انه تم افتتاح اليوم ٣٠ مسجدا ٧ منهم بنطاق الدقهلية.