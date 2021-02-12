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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها جزيرة بالمحيط الهادي.. أماكن تأخذ شكل القلب مناسبة لعيد الحب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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مع اقتراب عيد الحب، في 14 فبراير المقبل، يحتفل العديد من الأشخاص بطرق مختلفة من بينها السفر لجزر مختلفة لقضاء عيد الحب بها، لذا نرصد في هذه السطور بعض الجزر المختلفة على شكل القلب؛ لتناسب قضاء عيد الحب.
أبرزها جزيرة بالمحيط
كالانكويس دي بيانا ( كورسيكا)
يحتوي الساحل الغربي لجزيرة كورسيكا على عجائب جيولوجية، لونها بني محمر Calanques de Piana عبارة عن سلسلة أخرى من المنحدرات الشائكة، والقمم التي يصل ارتفاعها إلى 300 متر، فهي حفرة على شكل قلب تآكلت بدقة في وجه الصخرة، يمكن رؤية هذا المشهد الغريب بعد وقت قصير من قرية Piana، بعد منعطف مزدوج مميز على شكل حرف Z.
تافاروا ( فيجي).

الشواطئ ذات اللون الأبيض الفاتح والمياه البلورية، في شكل رومانسي للغاية، ولكن جزيرة تافاروا تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، تتميز الجزيرة الغابية - والخالية من البعوض - بسعادة - بحافة شاطئية كاملة بين الشعاب المرجانية النابضة بالحياة وأشجار النخيل المتمايلة.

ومع ذلك، فإنه في الواقع يسعد متصفحي الأمواج بقدر ما يسعد المتزلجون بفضل وجود ثمانية فواصل منفصلة،على الرغم من التركيز على رياضة ركوب الأمواج، فإن منتجع Tavarua الوحيد الشامل كليًا يعتمد أيضًا على التجديف والغوص والتجديف بالكاياك والتنس، ناهيك عن الكبائن الخشبية الصلبة المطلة على الشاطئ والمنتجع الصحي والمسبح والطعام الجيد.
أبرزها جزيرة بالمحيط
لوف أوولر ( أيرلندا)
في جبال ويكلو البرية جنوب دبلن، يتعذر الوصول إلى البحيرة عن طريق البر، وهي توجد أسفل جبل Tonelagee، التي يبلغ ارتفاعها 817 مترًا، حيث يتم التمشية لمسافات طويلة في Ouler لمسافة أربعة أميال ونصف.
أبرزها جزيرة بالمحيط
جزيرة نتراني (الهند)
يسكنها بشكل رئيسي الحمام والماعز البري، Netrani هي بقعة من بحر العرب على بعد 12 ميلًا غرب البر الرئيسي لكارناتاكا، على الرغم من عدم وجود مستوطنات بشرية، تتمتع الجزيرة بمشهد راسخ للغوص، ويرجع الفضل في ذلك إلى الشعاب المرجانية الملونة في Netrani، والتي تدعم مخلوقات مثل أسماك الزناد والسلاحف والباراكودا والشفنين والأنقليس جنبًا إلى جنب مع حيتان الأوركا أو أسماك القرش الحوت، وهناك رحلات بالقوارب من مدينة المعبد Murdeshwar، مع مدرب واحد لكل ضيف وحوالي ثلاث ساعات في الموقع، من 35 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 35 جنيهًا إسترلينيًا شاملًا المعدات والوجبات الخفيفة.
أبرزها جزيرة بالمحيط
هارت ريف ( أستراليا)
يتضمن الحاجز المرجاني العظيم المثير في أستراليا نتوءًا مرجانيًا مصبوبًا بمرور الوقت في صورة الحب، وبالتالي لا يمكن للزوار السباحة أو الغوص وسط الحياة البحرية المتغيرة، على هذا النحو، فإن جولات الهليكوبتر قبالة ساحل كوينزلاند هي أفضل نشاط، بعد التحليق فوق الشعاب المرجانية التي يبلغ ارتفاعها 55 قدمًا، ستبحر حولها على متن قارب ذي قاع زجاجي ثم تغطس في بحيرة مجاورة، تبدأ الرحلات التي تستغرق ثلاث ساعات من جزر Whitsunday القريبة ذات الغابات المطيرة، والتي تعمل منتجعاتها البيئية وشواطئها البكر أيضًا على إشعال الحرائق الرومانسية.
أبرزها جزيرة بالمحيط
خليج سانت بول ( اليونان)
على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة رودس، إنه مدخل مسور بشكل طبيعي مع شاطئ رملي بجانب المياه اللطيفة والدافئة الناضجة للعائلات أو السباحين، حاول الوصول بحلول الساعة 10 صباحًا في موسم الذروة، بينما تظل كراسي الاستلقاء للتشمس والمظلات متاحة، يشير اسم الخليج إلى زيارة إنجيلية مفترضة إلى جزيرة دوديكانيز هذه من قبل القديس بولس في عام 51 بعد الميلاد - والتي احتفلت بها اليوم كنيسة جميلة على جانب التل.
أبرزها جزيرة بالمحيط الهادي.. أماكن تأخذ شكل القلب مناسبة لعيد الحب
أبرزها جزيرة بالمحيط الهادي.. أماكن تأخذ شكل القلب مناسبة لعيد الحب

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