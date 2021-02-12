ضبط متهمين بإدارة مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص

تمكنت مباحث إدارة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من - في التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.