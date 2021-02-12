الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

أكدت مديرية الصحة بدمياط فى البيان الذى أصدرته اليوم، أنه تم استئناف أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة " لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بمختلف المناطق.وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٥٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات، فضلًا عن إجراء ٤١ أشعة عادية والكشف بالسونار لعدد ٧٠ حالة وأيضًا إجراء ٣٧٥ تحليل معملى هذا بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين حول أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحمى الروماتيزمية والفيروسات الكبدية.