الأنبا باخوم يزور كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة

زار صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.تأتي تلك الزيارة في إطار الإطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركة الرعية في ذكرى الأربعين لإحدى المنتقلات بالكنيسة.وتضمنت الزيارة احتفال نيافته بصلاة القداس الإلهي بمشاركة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيًا الكنيسة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبراوألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة العظة، مختتما الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.