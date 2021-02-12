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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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شهدت البلاد موجة من الطقس الدافئ صباحًا وانعدام سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية، وتواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، والذي بدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ 72 ساعة القادمة، والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.

و قال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد أن طقس اليوم الجمعة، ستنخفض درجات الحرارة حوالي 3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة بالإضافة لطقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وستشهد محافظات الصعيد طقس بين دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا، والرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية صباحًا.

وأوضح "شاهين" أنه ستتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس غدًا السبت أوضح "شاهين" أنه سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وسيكون الطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية وسيشهد الطقس نهارًا بعض الدفء بينما سيشهد ليلًا طقس شديد البرودة، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد أن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد، مؤكدًا استمرار الشبورة مائية صباحًا حيث تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن طقس بعد غدًا سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد بينما سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالي، فيما سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن جنوب سيناء أوضح "شاهين أنه سيكون مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، مع نشاط بالرياح معتدلة مضيفًا أن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، بالإضافة لنشاط بالرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

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