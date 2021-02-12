إسرائيل: انخفاض عدد الإصابة الشديدة بكورونا عن 1000

انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة للإصابة بمرض كوفيد- 19 في إسرائيل إلى أقل من 1000 لأول مرة منذ أسابيع.وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنه تم تصنيف حالات 985 شخصا باعتبارها خطيرة في البلاد، وتم وضع 304 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.وتأتي هذه الأعداد إضافة إلى الانخفاض العام في الإصابات الجديدة التي شهدها الأسبوع الماضي.وسجلت الوزارة اليوم الجمعة 4922 حالة خلال 24 ساعة، فيما بلغ عددها 7237 قبل أسبوع.